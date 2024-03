Natação: Votuporanga conquista o 1º Torneio Regional da Federação 

Competição disputada no Clube Tenis de Catanduva/SP teve quadro geral de medalhas liderado por votuporanguenses.

A equipe de natação do Centro de Formação de Natação de Votuporanga/Secretaria Municipal de Esportes/Unifev/Avonat/Noroaço participou no último sábado (23.mar) do Torneio Regional de Natação nas categorias de Mirim à Sênior, sediado no Clube Tenis de Catanduva/SP, e mais uma vez a equipe dominou o quadro geral com 162 medalhas.

Participaram da competição nove equipes, representando as cidades de Presidente Prudente, São José do Rio Preto, Catanduva, São Paulo, Andradina e Votuporanga, reunindo 212 atletas.

A competição foi realizada pela 4ª delegacia Regional da Federação Aquática Paulista, contando com o quadro de árbitros oficiais e os resultados foram homologados, habilitando os atletas que obtiveram índices para participação nos Campeonatos Paulistas e Brasileiros das respectivas categorias.

De acordo com a equipe, “o compromisso do Poder Público, nas pessoas do prefeito Jorge Seba e do secretário de Esportes e Lazer, Marcello Stringari, do deputado estadual Carlão Pignatari, que enviou uma emenda parlamentar para garantir a manutenção da equipe, o apoio da Unifev e da Empresa Noroaço, e a gestão e parceria da AVONAT Associação Votuporanguense de Natação, garantiram a continuidade da evolução que a equipe vem apresentando ao longo dos últimos nove anos, fazendo com que a equipe votuporanguense colecione resultados muito expressivos no cenário estadual e nacional da natação.”

Depois de alcançar a hegemonia regional da natação em 2019, a diretoria da Avonat e o coordenador do projeto, Prof Luiz Augusto Garcia, o “Xaninho”, investiram na contratação do coach Alan de Souza Coutinho e do auxiliar Rowerton Lineu Murata Ghiotti, profissionalizando a gestão da equipe, que tem na sua base crianças e jovens residentes, na sua maioria, na zona norte da cidade, próximas dos locais de treinamento, nos Conjuntos Esportivos Prof. Luiz Carlos Toloni e Esportista Savério Maranho.

Recentemente nadadores de várias cidades do interior paulista e do Estado do Mato Grosso do Sul se mudaram para Votuporanga buscando os treinamentos diferenciados dos técnicos Alan e Rowerton, atestando o excelente trabalho desenvolvido pelos mesmos à frente da vitoriosa equipe.

No próximo dia 27 de abril será a vez de Votuporanga sediar a segunda etapa do Torneio Regional da 4ª região da FAP, na piscina do Complexo Aquático Esportista Savério Maranho, oferecendo aos munícipes a oportunidade de ver e torcer pelos atletas que representam a cidade nos mais distintos rincões do Brasil. A piscina está localizada defronte a Arena Plínio Marin, e a entrada é gratuita.

Para 2024 estão previstas participações em todas as competições oficiais dos calendários da Federação Aquática Paulista, da Confederação Brasileira de Natação, da Secretaria de Esportes do Estado de São Paulo, do Comitê Paralímpico Brasileiro e da Liga Regional G4 de Natação.