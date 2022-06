Natação paralímpica votuporanguense conquista medalhas no Campeonato Paulista

Atletas conquistaram 6 medalhas de ouro na competição disputada em Santo André/SP, no último final de semana.

A equipe de natação do Centro de Formação de Natação da Prefeitura Municipal de Votuporanga/UNIFEV/AVONAT, conquistou no último final de semana em Santo André/SP, 6 medalhas no Campeonato Paulista de Natação Paralímpica, IV Troféu Daniel Dias, realizado no Complexo Esportivo Pedro Dell Antonia e coordenado pela FAP (Federação Aquática Paulista).

Participaram do evento 23 equipes, reunindo 236 atletas, que passaram na sexta-feira (17.jun) por avaliação funcional, realizada pelo CPB (Comitê Paralímpico Brasileiro). A competição aconteceu no sábado e os atletas votuporanguenses cravaram:

Erik Bailon de Oliveira: Classe S8, Ouro nos 100m costas; Ouro nos 50m livre; Ouro nos 100m livre; Ouro nos 200m medley e Ouro nos 400m livre.

Keven Eduardo Simões Paula Milani: Classe S6, Ouro nos 400m livre; Prata nos 100m livre; Prata nos 100m costas e 4º lugar nos 50m livre.

Mauricio Padilha: Classe S13, Bronze nos 50m livre; Bronze nos 100m costas e Bronze nos 100m peito.

Gabriel da Silva Bueno: Classe S6, 4º no 100m costas; 7º no 100m livre e 11º nos 50m estilo livre.

Caue Rodrigues Antunes Cardoso: Classe S6, 9º colocado nos 50m estilo livre e 12º nos 100m livre.

Gabriel Kenishi Carvalho Rodrigues: Classe SB8, participou nos 50 e 100m estilo livre e nos 100m costas.

Com esses resultados, a equipe classificou-se em 11º lugar no quadro geral de medalhas, totalizando 6 medalhas de ouro, 2 medalhas de prata e 3 medalhas de bronze.

A equipe foi orientada pelo treinador Danilo Ribeiro, e viajou com o apoio de Secretaria Municipal de Esportes e da FEV – Centro Universitário de Votuporanga.

No próximo final de semana, a equipe do Centro de Formação de Natação da Prefeitura Municipal/ UNIFEV/AVONAT, retorna à Santo André, onde disputa o Campeonato Paulista de Natação Classe Infantil, na expectativa de conquistar novas medalhas.