Natação de Votuporanga é campeã dos Jogos Regionais 

Nadadores do Centro de Formação de Natação de Votuporanga conquistaram 63 medalhas, sendo 37 de ouro, 17 de prata e 9 de bronze.

Os atletas votuporanguenses começam a se destacar nos Jogos Regionais deste ano, realizado em São José do Rio Preto desde segunda-feira (3.jul). Na natação, a equipe masculina sagrou-se campeã geral no quadro de medalhas e a feminina ficou com o segundo lugar. Ambas garantiram vaga na fase estadual, Jogos Abertos “Horácio Baby Barioni”, que também será realizada em Rio Preto, no mês de outubro.

No total, os nadadores do Centro de Formação de Natação de Votuporanga conquistaram 63 medalhas, sendo 37 de ouro, 17 de prata e 9 de bronze. “Os resultados refletem a seriedade e o comprometimento dos atletas e de todos os profissionais envolvidos no projeto de formação existente em Votuporanga há nove anos”, disse o secretário de Esportes e Lazer, Marcello Stringari.

A cerimônia de entrega das medalhas contou com a presença do secretário municipal e também da secretária de Estado de Esportes, coronel Helena Reis.

Outras modalidades medalhistas

Na capoeira, os atletas do mestre Lousado também garantiram vaga nos Jogos Abertos conquistando a medalha de bronze por equipe no masculino. Os meninos do tênis também ficaram em terceiro por equipe, sob comando do técnico José Eduardo Nespoli, e disputarão a fase estadual.

Entre as modalidades que Votuporanga segue disputando medalhas estão: ginástica rítmica, malha, ciclismo, vôlei e bocha. Ao todo, o município está sendo representado em 16 modalidades com mais de 200 pessoas entre atletas e comissão. Os Jogos Regionais seguem até dia 12 de julho.