Natação: Centro de Formação de Votuporanga domina quadro de medalhas em Catanduva 

No último sábado foi realizado o Torneio da 4ª Regional da FAP (Federação Aquática Paulista), sediado pelo Clube de Tênis de Catanduva/SP, envolvendo oito equipes, reunindo 300 nadadores de 6 a 21 anos. O evento compõe o calendário oficial da FAP, e os resultados são oficializados, valendo como índice para participação em Competições Estaduais e Nacionais, além de servir como seletiva para a composição da Seleção Regional, que representará a 4ª Região no Campeonato Paulista, Troféu Kim Mollo de Natação, a ser realizado de 13 a 15 de outubro, em Mococa/SP.

Mais uma vez a equipe do Centro de Formação de Natação/SMEL/UNIFEV/AVONAT foi o grande destaque do evento, liderando mais uma vez, o quadro geral de medalhas:

A equipe votuporanguense participou com 42 atletas, dos quais cinco conquistaram índices para os Campeonatos Brasileiros de suas categorias; nove conquistaram índices para os Campeonatos Paulistas de suas categorias e 21 obtiveram a marca exigida para participação na Super Copa São Paulo, que neste ano, mais uma vez, será sediada em Votuporanga, por iniciativa do prefeito Jorge Seba, do Secretário de Esportes e Lazer Marcello Stringari e de Sidney Comino Pereira, presidente da AVONAT (Associação Votuporanguense de Natação).

Por falar em águas votuporanguenses, a competição deve reunir 1 mil atletas e será realizada no Conjunto Aquático Esportista Savério Maranho, de 23 a 25 de novembro, com um público de aproximadamente 2 mil espectadores. Além da Super Copa São Paulo, Votuporanga sediará a edição de Verão do Campeonato Paulista de Paranatação, Troféu Fabiana Sugimori, no dia 26 de novembro, na sequência da Copa São Paulo.