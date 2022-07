Natação: Centro de Formação/UNIFEV/AVONAT fecha semestre com 449 medalhas 

Presentes nas principais competições do país, atletas de Votuporanga somaram 236 medalhas de ouro, 125 de prata e 94 de bronze.

A vitoriosa equipe de natação do Centro de Formação de Natação/UNIFEV/AVONAT, encerrou o primeiro semestre da temporada 2022 com excelentes resultados. No total, a equipe de Votuporanga/SP conquistou 449 medalhas, sendo 236 de ouro, 125 de prata e 94 de bronze. Atletas competiram em 12 cidades e percorreram aproximadamente 12.446 quilômetros.

Votuporanga marcou presença nas principais competições de natação do Brasil, incluindo os eventos do calendário do Governo Estadual, disputando a final estadual do Campeonato Escolar de Esportes em São Paulo, no Centro de Treinamento Paralímpico, promovido pela Secretaria Estadual da Educação, além da fase regional dos Jogos Abertos da Juventude, evento do calendário oficial da Secretaria de Esportes do Estado, disputado em águas votuporanguenses, em maio.

Neste final de semana, em razão de ter se sagrado campeã da fase regional, a equipe participa da final estadual dos Abertos da Juventude, que estão sendo realizados em Presidente Prudente.

A equipe votuporanguense participou ainda de quatro torneios regionais promovidos pela FAP (Federação Aquática Paulista), realizados em Presidente Prudente, Andradina e Votuporanga – sendo duas etapas.

Os votuporanguenses disputaram também quatro campeonatos estaduais, sendo um de Paranatação, em Santo André, do campeonato Paulista Infantil, em Santo André, do Campeonato Paulista Juvenil, em Bauru e da Copa São Paulo para nadadores vinculados, também em Santo André.

A equipe local ainda disputou os Campeonatos Brasileiros de Natação Paralímpica (São Paulo) e das categorias Infantil (Uberaba/MG), Juvenil (Rio de Janeiro/RJ) e Junior (Salvador/BA).

Ainda no primeiro semestre, Votuporanga sediou uma das etapas do curso de formação de árbitros, promovido pela Federação Aquática Paulista, em parceria com o Curso de Educação Física da UNIFEV.

O maior destaque da equipe, nesta temporada, foi Helena Napolitano Fonseca Reis, da categoria Infantil 2, (14 anos) que sagrou-se campeã Paulista da categoria na prova dos 200m, nado costas, em Santo André e no Brasileiro disputado em Uberlândia, conquistando a medalha de bronze na mesma prova.

O segundo semestre terá início, oficialmente, de 12 a 14 de agosto, quando O Clube Internacional de Regatas de Santos/SP, sediará o Campeonato Paulista da Categoria Junior e Sênior.

A cada ano a equipe melhora seus índices e classificação nos eventos que participa, e de acordo com o Centro de Formação, uma série de fatores contribuíram para que a natação se mantivesse em destaque no cenário nacional: “O primeiro deles foi o importante trabalho realizado pelo deputado Carlos Pignatari, que viabilizou a renovação do projeto entre a Prefeitura local e o Governo do Estado de São Paulo, garantindo a continuidade do trabalho por mais um ano. Parceiro importante neste processo foi o prefeito Jorge Seba, que encetou grandes esforços na recondução do processo de renovação, e garantiu a continuidade do trabalho enquanto o convênio não foi oficialmente assinado e os trâmites legais fossem observados. A nomeação do Secretário de Esportes Marcelo Stringari trouxe novo ânimo à equipe de trabalho da AVONAT Associação Votuporanguense de Natação, que teve suas reivindicações atendidas pela Secretaria Municipal de Esportes e Prefeitura. Com a eleição do novo Presidente da AVONAT, Sidnei Comino Pereira, a equipe técnica ganhou novo fôlego para o trabalho de borda de piscina e competições, trazendo tranquilidade e apoio para as necessidades de time, que são muitas.”

Segundo o coordenador técnico da equipe, prof. Luiz Augusto Garcia (Xaninho): “Esta temporada foi de reconstrução da equipe, uma vez que o período da pandemia impossibilitou o processo de formação contínua, e tornou-se necessário investir na reestruturação da base, visando o fortalecimento e surgimento de novos valores para a equipe de competição, mas ainda assim, conseguimos excelentes resultados neste primeiro semestre”.

O técnico Alan Coutinho, head coach da equipe afirmou: “Tivemos um semestre longo, com grandes competições e ótimos resultados. Contudo, é importante enfatizar a evolução das nossas categorias de base, que vem crescendo e se destacando continuamente.”

Nesta quinta-feira (21.jul), foi realizada uma reunião virtual da 4ª Delegacia Regional da FAP (Federação Aquática Paulista), ocasião em que foi definido o calendário de competições, critérios de convocação da Seleção Regional e premiação dos eventos regionais, entre outros assuntos.

O calendário do segundo semestre será anunciado em breve, tão logo a CBDA (Confederação Brasileira e Desportos Aquático) e a FAP definam as datas e locais dos campeonatos.