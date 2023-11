Natação brilha no Meeting Paralímpico e no Troféu José Finkel 

Votuporanga mais uma vez se destaca no cenário nacional da natação.

Disputando o Meeting Paralímpico de Natação Loterias Caixa, disputado nos dias 2 e 3 de dezembro no Centro de Treinamento Paralímpico, em São Paulo/SP. Os atletas paralímpicos Eric Bailon de Oliveira, classe S8, e Keven Simões Milani, classe S6, disputaram 5 provas e conquistaram 5 medalhas de ouro, naquele que é considerado o mais importante campeonato da natação Paralimpica nacional, reunindo vários atletas medalhistas paralímpicos.

Ambos são atletas do projeto de Centro de Formação de Natação de Votuporanga, mantido pela Prefeitura, com apoio da Unifev, Avonat e Noroaço. A equipe votuporanguense é treinada pelos técnicos Alan Coutinho e Rowerton Murata Ghiotti, com a supervisão do Prof. Luiz Augusto Garcia (Xaninho).

De 31 de outubro a 4 de novembro foi realizado o Troféu José Finkel de Natação, sediado pelo Esporte Clube Pinheiros, também na capital paulista, e 3 atletas do Centro de Formação de Votuporanga/ Secretaria de Esportes/UNIFEV/Avonat/Noroaço obtiveram índice para participação, cujos tempos obtidos foram válidos para definir a Seleção Brasileira de Natação que representará o Brasil no Mundial do Catar em 2024.

A delegação votuporanguense foi composta pelos atletas Eric Kenji Toma da Silveira, Rick Endrew Melo da Silva e Jéssica de Oliveira do Amaral Chaves.

A participação dos atletas só foi possível pelo patrocínio da Dra. Silvia Provasi, cirurgiã bucomaxilofacial, que custeou as despesas com transporte e alimentação dos atletas, ficando a Prefeitura responsável pelo pagamento das inscrições e alojamento.

O grande destaque foi o nadador Eric Kenji Toma Silveira, que classificou-se para a Final B do importante campeonato, conquistando o 14° melhor tempo da Competição, demonstrando seu excelente nível técnico atual, tendo feito final no Campeonato Brasileiro, Campeonato Paulista e Jogos Abertos do Interior neste ano na sua categoria.

Os atletas Rick Endrew Melo da Silva e Jéssica de Oliveira do Amaral Chaves ainda são atletas da categoria juvenil, mas ambos têm se destacado nas competições oficiais em suas categorias, e são grandes promessas para o futuro da natação local.

A equipe local aproveitou o espaço para agradecer, em especial à Dra. Silvia Provasi pelo apoio fundamental à participação dos atletas na importante competição: “Também ao prefeito Jorge Seba e ao secretário de Esportes e Lazer, Marcello Stringari, que tem assegurado a participação nos grandes eventos nacionais, estaduais e regionais, enquanto se aguarda a renovação do Projeto junto ao governo estadual, desde agosto de 2022, devendo ser assinado o convénio em breve.”