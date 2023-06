Natação: atletas de Votuporanga mantém nível de excelência em competições 

Nadadores de Votuporanga seguem representando o município em competições pelo país; até o próximo domingo, Eric Kenji Toma da Silveira está em Recife/PE, disputando o Troféu Brasil.

O projeto do Centro de Formação de Natação de Votuporanga/SP é mantido pela Secretaria Municipal de Esportes e Lazer, fruto de parceria entre o governo do Estado de São Paulo e a Prefeitura, com o apoio da Unifev e da Noroaço, e gerido pela AVONAT (Associação Votuporanguense de Natação).

Neste semestre, a equipe disputou os Torneios Regionais da FAP (Federação Aquática Paulista), disputados no dia 18 de março em Votuporanga, e em 15 de abril em Presidente Prudente, ocasiões em que confirmaram o favoritismo votuporanguense, que liderou os quadros de medalhas nos dois eventos, assegurando a liderança regional da modalidade.

Neste mês de maio, a equipe voltou a participar de três eventos, e novamente conquistou resultados importantes para a natação local. No Campeonato Brasileiro de Natação Paralímpica, promovido pelo Comitê Paralímpico Brasileiro nos dias 19 e 20, em São Paulo, o atleta Eric Bailon de Oliveira sagrou-se campeão, vencendo a prova dos 100 metros, nado costas, na classe S8, confirmando sua posição de destaque nacional na modalidade, trazendo mais um título nacional para Votuporanga.

No dia 20, foi a vez da equipe participar do terceiro e último regional da Federação, realizado em Catanduva, onde os votuporanguenses lideraram o quadro de medalhas, conquistando 136 medalhas, sendo 68 de ouro, 36 de prata e 32 de bronze, mantendo a hegemonia de bons resultados, e classificando 4 atletas para disputa de Campeonatos Brasileiro (Felipe Manchine Rodrigues, Jessica de Oliveira Amaral Chaves, Rick Endrew Melo da Silva e Eric Kenji Toma da Silveira) e 20 para os campeonatos estaduais de federados e de vinculados.

Na sequência, de 23 a 26 de maio, o nadador paralímpico Kevin Eduardo Simões de Paula, disputou as Paralimpíadas Universitárias – Regional Sul Sudeste 2023, disputada em São Paulo, representando a Unifev e Votuporanga, onde conquistou duas medalhas, sendo uma de prata na prova dos 100 metros nado costas e uma de bronze na prova dos 100 metros nado livre classe S8.

E para virar o mês em grande estilo, até o próximo domingo (4.jun), o nadador Eric Kenji Toma da Silveira está em Recife/PE representando Votuporanga no maior evento da natação Brasileira, o Troféu Brasil de Natação, organizado pela CBDA (Confederação Brasileira de Natação).

Para participar da competição, o atleta recebeu patrocínio integral da empresa ISTOBAL, do ramo de lavadores automáticos de autos, que tem sede na cidade de Santa Barbara D´Oeste/SP. O patrocínio foi viabilizado pela também nadadora da equipe, Silvia Provasi. O evento terá as finais do evento transmitidas ao vivo pelo canal Band Sports, sempre no início da noite.

O trabalho do Centro de formação tem como coordenador-geral o Prof. Luiz Augusto Xaninho, e conta com um grupo técnico composto pelos professores: Alan de Souza Coutinho, Rowerton Lineu Ghioti Murata, Flavio Santos, Rosane Souza e Rogério Fileto.

A equipe acelera os preparativos para os campeonatos Paulista (Bauru/SP) e Brasileiro (Uberlândia/MG) da classe Juvenil; além da Copa São Paulo (Jaboticabal/SP) em junho, antes de finalizar o semestre representando o município em Tatuí/SP na Final Estadual dos Jogos Abertos da Juventude, e em São José do Rio Preto/SP nos Jogos Regionais da 6ª Região no mês de julho.