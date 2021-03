Nasa alerta que asteroide gigante vai passar “perto” da Terra em 21 de março

Esse é o maior asteroide a se aproximar da Terra em 2021, o que é considerada uma oportunidade rara de os astrônomos olharem o objeto celestial, mas eles alertam que não há ameaça de colisão com o nosso planeta nem agora e nem nos próximos séculos.

A Agência Espacial Americana (NASA) emitiu um alerta sobre o “2001 FO32”, um asteroide gigante previsto para passar próximo da Terra em 21 de março. De acordo com o comunicado, o corpo celeste deve chegar a 2 milhões de quilômetros do nosso planeta, o que, apesar de ainda parecer muito longe, é uma distância considerada próxima em termos astronômicos. As informações são do Metro Jornal.

O Centro de Estudos de Objetos Proximais da Terra (CNEOS) calcula órbitas de alta precisão para objetos próximos à Terra em apoio ao Escritório de Coordenação de Defesa Planetária da NASA. Isso ajuda melhorar as avaliações de risco de longo prazo. “Conhecemos a trajetória orbital de 2001 FO32 ao redor do Sol com muita precisão, uma vez que foi descoberto há 20 anos e tem sido rastreado desde então”, disse Paul Chodas, diretor do CNEOS.

O 2001 FO32 tem menos de um quilômetro de diâmetro e passará a cerca de 124.000 km/h, mais rápido que a maioria dos asteroides. A razão para a aproximação é sua órbita altamente inclinada e alongada ao redor do Sol.

Segundo a NASA, enquanto o 2001 FO32 faz sua jornada no sistema solar interno, ele ganha velocidade, e então desacelera depois de ser lançado de volta ao espaço profundo e balançando de volta em direção ao Sol. Ele completa uma órbita a cada 810 dias.

Após sua breve visita, o 2001 FO32 continuará sua viagem solitária e só deve chegar próximo à Terra novamente até 2052.