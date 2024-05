Narrador esportivo Silvio Luiz morre aos 89 anos

Um dos grandes nomes do segmento esportivo no Brasil, Silvio foi o locutor criador de bordões memoráveis como “pelas barbas do profeta” e “confira comigo no replay”. Ele narrou importantes campeonatos ao longo da vida, incluindo Copas do Mundo, e desde 2022, ele comenta as disputas futebolísticas com os humoristas Bola e Carioca.

Carreira

Antes de adentrar no esporte , Silvio Luiz teve uma breve passagem pelas telinhas, já que em 1958 trabalhou como ator na novela Éramos Seis, na TV Record, como Julinho, filho dos protagonistas. Logo depois esteve no elenco de Cela da Morte na mesma emissora, sua última telenovela.