‘Não servem nem para limpar as minhas chuteiras’, diz Neto

Ex-atleta e ídolo do Corinthians afirmou que era superior aos atletas atuais do futebol.

O ex-jogador Neto deu uma declaração forte, neste domingo, durante o programa Terceiro Tempo, da Band. O comentarista e apresentador da atração Os Donos da Bola afirmou que a qualidade para jogar futebol que o consagrou como ídolo do Corinthians deixa os atletas atuais em um nível muito abaixo.

“O que eu joguei de bola, independentemente das coisas certas ou erradas que eu tenha feito e que não me interessa. O que eu joguei, os caras de hoje não servem nem para limpar as minhas chuteiras. E outra coisa que vocês não têm. A personalidade e a humildade que eu tenho para ter o reconhecimento de pessoas do passados, como Zico, Leandro, Djalminha,… Vocês não sabem o que a gente fazia para as pessoas que precisavam. Cesta básica, camisa”, declarou.

Neto afirmou isso após dizer que pessoas próximas à ele sentem-se triste ao ler os comentários dos torcedores sobre as opiniões do apresentador. O ex-atleta é constantemente xingado nas redes sociais. Segundo Neto, nada disso poderia abalar sua “humildade” como ex-jogador e não afeta seu histórico de ajudas sociais no passado.