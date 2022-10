Não podem jogar juntos, é? Como Yuri Alberto e Róger Guedes viraram dupla fiel no Corinthians 

Vítor Pereira não queria escalar time com eles juntos.

Tudo aconteceu num 28 de julho, contra o Atlético-GO, na ida das quartas de final da Copa do Brasil. O Corinthians perdeu por 2 a 0 e Vítor Pereira, mesmo após poucas impressões, disse que não poderia montar um time que contasse com Róger Guedes e Yuri Alberto como titulares.

“Não me parece que a gente consiga defender os corredores dessa forma. Para mim, claramente, não dá, não dá. Eles (Atlético-GO) criaram situações de dois conta um nas laterais porque defendemos mal,” afirmou o comandante.

Dois meses depois, novamente contra o Atlético-GO, agora pelo Brasileirão, Yuri Alberto e Róger Guedes foram protagonistas da equipe que venceu o Dragão por 2 a 1 em Itaquera. Curiosamente, cada um marcou um gol se aproveitando do rebote causado pela finalização do colega em Renan.

“O Róger ficou ligado na minha finalização e fez o dele, e depois eu fiquei ligado no dele e fiz o meu. É uma boa parceira”, disse Yuri Alberto após a partida.

Os jogadores já estiveram juntos em campo em 13 partidas, somando 926 minutos lado a lado no ataque alvinegro.

Em quatro outros jogos, Vítor Pereira fez a troca de um pelo outro.

“A gente tem se entrosado bastante, estamos nos entendendo mais a cada jogo. Pude também dar o passe para o Róger, mas ele acabou chutando para fora. Na minha finalização, ele também estava ligado para fazer o gol. Acho que isso é muito importante para conseguirmos ainda mais entrosamento para essa final”, completou Yuri, já pensando nos jogos contra o Flamengo.

Com 12 gols, Róger Guedes lidera a artilharia do time na temporada. Yuri chegou a seis e é o vice-artilheiro. O camisa 10 também destacou a parceria que vem fazendo com Yuri. “Estou me dando muito bem com o Yuri. Agora temos um mês muito importante, esses jogos do Brasileiro para chegar bem contra o Flamengo”, projetou.

Próximo compromisso

O Corinthians volta a campo neste sábado (1º.out), quando visita o Cuiabá, às 21h, na Arena Pantanal, em Cuiabá/MT.