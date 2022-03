“Não me arrependo”, diz morador de rua flagrado com esposa de personal trainer no DF

Givaldo Alves, de 48 anos, falou pela primeira vez sobre o caso.

O morador de rua Givaldo Alves, de 48 anos, falou pela primeira vez após ser flagrado tendo relações sexuais com a esposa do personal trainer Eduardo Alves, em Planaltina/DF. Após o flagrante feito pelo personal, Givaldo foi espancado pelo educador físico. As informações são do portal Metrópoles.

O caso viralizou na internet e ganhou repercussão nacional. No dia, o personal alegou que a companheira havia sido vítima de estupro, já que estava em surto psicótico. Porém, ao que tudo indica, a relação foi consensual.

“Eu andava pela rua e ouvi um grito: ‘Moço, moço’. Olhei para trás e só tinha eu. E ela confirmou comigo dizendo: ‘Quer namorar comigo?’”

“Moça, eu não tenho dinheiro, sou morador de rua. Não tenho dinheiro nem para te levar ao hotel. Então, ela disse: ‘Pode ser no meu carro’”, contou.

“Deus me colocou em um lugar cercado por câmeras que comprovam não ter havido nada disso (estupro). Se fosse outro morador de rua, possivelmente já estaria preso”, defendeu-se, dizendo, ainda, que não se arrepende.

Após ser flagrado pelo personal, o morador de rua foi agredido e sofreu um edema no olho esquerdo e teve uma costela quebrada. Ele se recupera na cidade, mas passa bem. Assista a entrevista.