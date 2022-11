Nando Reis, Ira e Melim se apresentam na Virada SP em Votuporanga 

Evento vai contar com apresentações gratuitas neste sábado (26) e domingo (27); confira a programação.

O fim de semana em Votuporanga será novamente de muitas atrações culturais para toda a família. Com 24 horas de intensa programação, a Virada SP promete agitar o sábado (26.nov), a partir das 18h, até a noite de domingo (27), com eventos espalhados pela área externa e interna do Parque da Cultura e também no Centro de Convenções.

É a sexta vez que Votuporanga sedia a Virada SP, uma iniciativa da Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Estado de São Paulo em parceria com a Prefeitura. Votuporanga ganhou o título de capital cultural do estado, reconhecimento dado a 22 municípios paulistas neste ano.

A maratona cultural em Votuporanga foi tema da entrevista ao jornal Diário de Votuporanga, de Christiano Lima Braga, coordenador da secretaria de Cultura e Economia Criativa do Estado de São Paulo, que ressaltou: “É realmente uma maratona de 24 horas com ampla programação cultural que é oferecida aos moradores de Votuporanga e cidades vizinhas, e temos teatro, música, apresentação de artistas locais e também de grandes nomes nacionais. O evento estará sediado no Parque da Cultura, mas terá atividades espalhadas por toda a cidade como é típico de uma virada cultural.”

O coordenador da pasta estadual aproveitou a oportunidade para convidar à população: “Neste ano a virada cultural ocorre em 21 municípios, fazendo esse intercâmbio cultural e produzindo também impacto e econômico, porque a cultura também gera empregos e renda. Gostaria de convidar a todos para que possam prestigiar esse programa que foi feito com muito carinho e dedicação pelas equipes envolvidas”, concluiu Braga.

Entre os destaques está a banda Melim, que vai se apresentar no primeiro dia do evento. No domingo, as principais atrações musicais são a banda Ira! e o cantor Nando Reis, no anfiteatro do Parque da Cultura.

Além de música, a Virada SP também vai contar com espetáculos teatrais e de dança.

Confira a programação completa:

Parque da Cultura Profª Adoração Esteves Garcia Hernandez – Av. Francisco Ramalho de Mendonça, 3112 – Jardim Alvorada

Palco Anfiteatro (palco externo)

Sábado (26/11)

18h Banda Zequinha de Abreu

20h Márcia Castro

23h Melim

Domingo (27/11)

1h30 MC Soffia

11h Mundo Bita

13h30 Dylan Triplett (EUA) & The Simi Brothers

16h Colomy + Nando Reis

18h30 Ira!

Centro de Informações Culturais e Turísticas Marão Abdo Alfagali – Parque da Cultura – Av. Francisco Ramalho de Mendonça, 3112 – Jardim Alvorada

Palco Auditório (palco interno)

Sábado (26/11)

19h Marcio Zarsi

21h30 Fúria & Os Nostálgicos

Domingo (27/11)

0h30 Jeito Nosso

15h Grupo de Dança Mariana Maricato – Sinta essa dança!

17h30 Dona Maria

Palco Volante Parque da Cultura

Domingo (27/11)

0h Jam do Asfalto: Danças Urbanas | Dj`s | Hip Hop

2h30 Jam do Asfalto: Danças Urbanas | Dj`s | Hip Hop

3h30 DJ Harlen

12h30 O Circo – Entre Aspas Cia.Teatral

Biblioteca Municipal Castro Alves

De Sábado para Domingo (26 e 17/11)

18h às 18h Projeção Mapeada Parque da Cultura

Centro de Convenções Jornalista Nelson Camargo – Av. dos Bancários, 3299 – Jardim Alvorada

Sábado (26/11)

19h Almagêmea Escola de Dança – Gala 25

23h As Filhas da Mãe, a Comédia. Texto de Ronaldo Ciambroni, Tchesco Produções

Domingo (27/11)