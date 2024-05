Nando garante embalo da A3 e CAV na briga “por grandes metas” na Copa Paulista

Atacante, natural do Oeste Paulista, segue no Votuporanguense, comenta relação com técnico Rogério Corrêa e busca mais conquistas em São Paulo após superar conterrâneo Grêmio Prudente em decisão.

Vinte e cinco anos de idade, certa experiência pelo interior de São Paulo e título recente do Campeonato Paulista Série A3. Desenhado o cenário, o atacante Nando, natural da região de Presidente Prudente, garante o mesmo embalo no segundo semestre pelo Clube Atlético Votuporanguense. E o triunfo sobre o conterrâneo Grêmio Prudente na decisão tornou-se motivação a mais para a disputa da Copa Paulista.

A próxima competição será a quarta do atacante ao lado do técnico Rogério Corrêa. A conquista da Série A3 deste ano foi antecedida por trabalhos no Marília, no ano passado, e no Marcílio Dias. No futebol catarinense, a parceria rendeu o título da Copa Santa Catarina na reta final de 2022.

“Vencer a A3 foi um título que curti bastante. São três campeonatos com o Rogério, e foi muito especial. É um cara fantástico, que ajuda muito no dia a dia. Mas sabemos que tudo já é página virada, é tudo muito rápido, dinâmico. É um novo começo, do zero.”

Antes de reiniciar tudo em Votuporanga, o atacante passou um tempo na terra natal, Euclides da Cunha Paulista. Por lá, a lista de familiares e amigos inclui o irmão gêmeo, o ex-defensor profissional Rique, que ao “pendurar a chuteira” de forma precoce, decidiu seguir no caminho do mercado financeiro e imobiliário.

Já Nando viu o acesso à Série A2 e o título da A3 pelo CAV renderem algumas propostas. Titular do time de Corrêa na campanha vitoriosa, o euclidense começou no Novorizontino, passou por Iporá (GO), Patrocinense (MG) e Noroeste, além das camisas mencionadas ao lado do treinador com o qual se reencontrou neste ano.

“Tive, sim, outras propostas, umas três ou quatro para pensar. A escolha foi seguir aqui, como também houve o interesse do clube. Eu gosto daqui, e foi também pelo projeto.”

“A experiência que acumulei ajudou bastante. O que procuro fazer é o que sempre fiz por onde passei: tentar ajudar, agregar, dar o meu melhor”, disse o atacante.

Ainda sobre propostas, o bate-papo com Nando voltou um pouco mais no tempo, e o atleta revelou uma conversa desenvolvida junto ao Grêmio Prudente, antes da Copa Paulista de 2023. A negociação, contudo, não prosperou, e a saída do Noroeste o levou ao arquirrival, MAC.

Voltando a falar de futuro, os próximos passos prometem mais, garantiu o atacante. As certezas são de uma Copa Paulista equilibrada e uma A2 competitiva, como demonstrou a atual temporada. As projeções trazem dificuldades, só que a garantia é de um CAV protagonista.

“O CAV já demonstrou que briga por grandes metas. Com as peças que permaneceram, os reforços para o elenco, dá para acreditar que vamos brigar por uma vaga na Série D ou na Copa do Brasil. Lógico, respeitando todos, não será fácil.”

“Quanto à Série A2, eu não consigo ver, como atleta, isso de entrar para se manter, não entrar para vencer. Conhecemos o alto nível da divisão, mas sempre tive a vontade de entrar para vencer, pensar em título e novo acesso. Sempre entrar com humildade, algo que o grupo teve como diferencial neste ano, nada de vaidade. A vontade é crescer”, finalizou.

Copa Paulista 2024

A estreia na Copa Paulista será no dia 15 de junho, às 18h, contra o XV de Jaú, no Plínio Marin. Já o reencontro com o Carcará ficou para a quinta rodada, no dia 13 de julho.

*Com informações do ge