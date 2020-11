Nadadores do Centro de Formação treinam forte para importantes competições

Visando importantes competições nas próximas semanas, os nadadores do Centro de Formação Esportiva de Natação de Votuporanga seguem treinando forte. O objetivo é sempre melhorar as marcas e representar bem a cidade.

No próximo dia 21 os atletas participam do Meeting Regional, que será realizado em Votuporanga, no Parque Aquático Savério Maranho. O torneio, organizado pela Delegacia da 4ª Região da Federação Aquática Paulista, é a última competição regional em piscina longa (50 metros) do ano e contará com aproximadamente 180 nadadores, sendo 46 do Centro de Formação. “É a última tentativa de índice para os campeonatos paulista e brasileiro, portanto é um campeonato importantíssimo para nós, então estamos treinando forte e bastante concentrados”, contou Luiz Augusto da Silva Garcia, o Xaninho, coordenador do Centro de Formação.

Heitor Napolitano Fonseca Reis representa Votuporanga no próximo dia 14 no Meeting Estadual de Natação, no Clube Internacional de Regatas, em Santos. O atleta do Centro de Formação lidera o ranking nacional de natação na categoria Juvenil 1 nas provas de 200m borboleta, 200m medley e 400m medley. Será a última participação do ano em piscina de 25 metros válida para o ranking nacional que determinará os campeões nacionais de 2020.

Outra competição que o Centro de Formação terá representantes será o Campeonato Paulista de Verão, que será realizado em Bauru, de 16 a 19 de dezembro, na ABDA (Associação Bauruense de Natação), reunindo aproximadamente 400 atletas (máximo de 100 por dia). Votuporanga terá cinco nadadores na competição, entre eles Heitor Napolitano, que defenderá o título paulista nos 200m borboleta e 400m medley, e tentará o ouro nos 100m borboleta.

Todos os campeonatos são realizados sem público e respeitando os protocolos de saúde. “Estamos nos preparando bem para essas três competições e por isso temos boas expectativas de trazermos bons resultados para Votuporanga”, concluiu Xaninho.

O Centro de Formação Esportiva de Natação de Votuporanga é fruto de uma parceria entre a Prefeitura de Votuporanga, Governo do Estado de São Paulo e Secretaria Estadual de Esportes, Lazer e Juventude.