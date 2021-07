Na Semana de Prevenção contra Incêndio, Secretaria de Segurança e Defesa Civil alertam sobre os cuidados 

Os períodos de maior ocorrência de incêndio em vegetação no estado de São Paulo ficam entre os meses de junho e outubro, segundo informações do Corpo de Bombeiros.

Nesta sexta-feira (2), é lembrado o Dia do Bombeiro e também integra a Semana de Prevenção contra Incêndio. Aproveitando a data, a Secretaria de Segurança e a Defesa Civil alertam sobre os cuidados neste período de estiagem.

Os períodos de maior ocorrência de incêndio em vegetação no estado de São Paulo ficam entre os meses de junho e outubro, segundo informações do Corpo de Bombeiros. Os fatores que mais contribuem para esse tipo de evento são as queimadas agrícolas e o clima seco com ventos frios.

Anualmente, os incêndios florestais, além de prejudicarem a vegetação, causam a morte de animais silvestres, aumentam a poluição do ar, diminuem a fertilidade de solo e ainda podem causar acidentes com vítimas e problemas de saúde à população.

Prevenção

As ações para prevenção precisam da conscientização da população para adoção dos cuidados em época de estiagem como, por exemplo:

– Nunca jogar pontas de cigarro em locais inapropriados, principalmente nas rodovias, próximo a vegetações. A bituca, além de poluir, pode provocar grandes incêndios.

– Evitar fazer fogueiras – as fagulhas podem ser levadas pelo vento e espalhar as chamas.

– Criança não deve brincar com fósforos e isqueiros.

– Não soltar fogos de artifícios próximo a áreas florestais.

– Nunca queimar lixo, qualquer descuido pode ocasionar grandes incêndios. Tente reciclar.

– Se você vive em áreas rurais, mantenha seu terreno limpo, capine as cercas e divisas de sua propriedade. Previna que incêndios nas redondezas se alastrem para o seu terreno.

– Separe as plantações com barreiras (caminhos) para evitar a propagação do fogo, caso isso ocorra.

Caso o fogo esteja próximo a sua residência, comunique os vizinhos e acione o Corpo de Bombeiros através do telefone 193.