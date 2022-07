Na estreia de Lisca, Santos empata com o Fortaleza, que fecha turno na lanterna 

Peixe vai mal no primeiro tempo e acorda no segundo; Leão mantém calvário na luta contra o rebaixamento.

O Santos empatou por 0 a 0 com o Fortaleza na estreia do técnico Lisca, neste domingo (24.jul), na Arena Castelão. O resultado foi muito ruim para o time da casa, que voltou à lanterna no fechamento do primeiro turno do Campeonato Brasileiro. Depois de um primeiro tempo fraco, com domínio do Leão, a partida mudou na etapa final, e o Peixe desperdiçou a chance de sair com a vitória – teve repetidas chances especialmente com o atacante Marcos Leonardo.

Com o empate, o Santos foi para 29 pontos, na nona colocação. O Fortaleza, com 15, voltou à lanterna, ultrapassado pelo Juventude, que bateu o Ceará.

O Santos de Lisca

O novo técnico do Santos não fez grandes revoluções na equipe. A principal novidade foi a presença de Lucas Braga no ataque, com Ângelo no banco (o garoto foi a campo no segundo tempo). Também ficaram na reserva os equatorianos Jhojan Julio e Bryan Angulo, que já vinham perdendo espaço antes da mudança de treinador – embora tenham sido indicados por Fabián Bustos. Em campo, o que se viu um time muito retraído no primeiro tempo e mais corajoso na etapa final.

Próximo jogo

O Santos agora ganha uma semana livre para treinamentos. O próximo jogo é apenas na outra segunda-feira, dia 1º de agosto, quando recebe o Fluminense pelo Brasileirão.