Na CBF, 25 clubes fora da Libra criam nova associação: a Liga Forte Futebol do Brasil 

Equipes das Séries A e B formam bloco para negociações e buscarão consenso por liga única.

Os 25 clubes das Séries A e B que não aderiram à Libra (Liga do Futebol Brasileiro) formalizaram nesta terça-feira (28.jun) a criação de uma outra associação com o nome Liga Forte Futebol do Brasil. O objetivo é fazer negociações em bloco e, mais adiante, buscar o consenso para formação de uma liga única.

A assinatura do estatuto da nova liga aconteceu na manhã desta terça-feira, em reunião dos clubes na sede da CBF (Confederação Brasileira de Futebol).

O bloco dos 25 clubes se recusou a assinar a adesão à Libra por divergências em relação aos percentuais de rateio de direitos de transmissão, e também as métricas escolhidas para as variáveis de receita, especialmente relativas a engajamento digital.

Enquanto a Libra formalizou o rateio em 50% dos direitos divididos igualmente, 25% proporcionais à performance esportiva, e 25% proporcionais a engajamento e audiência, os 25 querem a divisão em 40-30-30.

Houve tentativas de conversa por parte do bloco dos 25, incluindo convites formais por carta, mas a Libra só aceita negociar os termos com os membros que já assinaram, e ignorou os chamados.

Confira a nota oficial:

Reunidos no Rio de Janeiro, representantes de 25 clubes acabam de assinar a Ata de constituição da Liga Forte Futebol do Brasil, inclusive com a formalização de Estatuto. A Liga já nasce com 62.5% dos clubes das Séries A e B do Campeonato Brasileiro. Clubes que integram a Liga Forte Futebol do Brasil: Athletico PR, Atlético MG, América-MG, Atlético-GO, Avaí, Brusque, Chapecoense, Coritiba, Ceará, Criciúma, CRB, CSA, Cuiabá, Fluminense, Fortaleza, Goiás, Internacional, Juventude, Londrina, Náutico, Operário, Sampaio Corrêa, Sport, Vila Nova e Tombense.

