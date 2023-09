Na Alesp, vereadores pedem recursos para diversas áreas  

Professor Djalma (Podemos), Nilton Santiago (MDB) e Carlim Despachante (PSDB) reivindicaram recursos para Saúde, Infraestrutura, Esportes e Lazer, e outros.

Os vereadores Professor Djalma (Podemos), Nilton Santiago (MDB) e Carlim Despachante (PSDB) estiveram na última quinta-feira (24.ago), na Alesp (Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo) em audiência no gabinete de deputados estaduais viabilizando recursos financeiros para Votuporanga/SP.

Em audiência com o deputado estadual Eduardo Nóbrega (Podemos) os parlamentares reivindicaram apoio no sentido de apresentar uma emenda parlamentar no valor de R$300 mil para a aquisição de uma van adaptada para cadeirantes a ser destinada para a Secretaria Municipal de Esportes e Lazer – para atender os atletas PCD (pessoas com deficiência).

Conforme os vereadores, o esporte promove a inclusão de atletas portadores de necessidades especiais e que, independentemente de suas restrições, se destacam nas mais diferentes modalidades esportivas.

Ainda à Nóbrega, os vereadores protocolaram ofício solicitando a proposição de emenda parlamentar no valor de R$200 mil para custeio de obras de infraestrutura urbana de Votuporanga.

Em audiência no gabinete do deputado estadual Rogério Santos (MDB), Djalma e Santiago pediram recursos na ordem de R$300 mil para custeio de reforma do prédio onde opera a Divisão de Vigilância de Zoonoses, administrado pela Secretaria Municipal de Saúde de Votuporanga: “A saúde é compreendida por ações, sendo prioridade nos sistemas de políticas públicas, voltadas para a promoção da saúde e qualidade de vida”, destacou Santiago.

Em audiência no gabinete do deputado estadual Carlão Pignatari (PSDB), Djalma, Santiago e Carlim Despachante pediram a liberação de emenda parlamentar no valor de R$200 mil objetivando sua destinação para serviço de castração animal para cães e gatos.

Para os vereadores, além da continuidade deste serviço, está assegurando, ainda, melhoria à sede do CCZ (Centro de Controle de Zoonoses), ascensão em ações na saúde animal que é uma das prioridades do município com medidas mais efetivas para o controle populacional desses animais, fortalecendo os serviços preventivos e de controle ambiental e epidemiológico: “Salientamos ainda que essa emenda será aplicada em compras de equipamentos técnicos e cirúrgico para castração, além da realização de mutirões de castrações, o que acarretará no aumento em número de vagas de castração ofertadas à população e aos protetores de animais, bem como atender pessoas de baixa renda”, destacou Carlim Despachante.

Carlão ainda recebeu dos vereadores um ofício solicitando a liberação de emenda parlamentar no valor de R$500 mil para custeio da Secretaria Municipal de Saúde de Votuporanga. O recurso, segundo os parlamentares será aplicado na aquisição de medicamentos e aparelhos, para oferecer uma estrutura adequada e atendimento de qualidade a população.