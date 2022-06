‘Mutirão Regulariza MEI’ ocorre nesta terça e quarta-feira

Interessados receberão orientações gratuitas sobre prazos da Receita Federal para regularização dos débitos, regras e importância de realizar a quitação ou parcelamento da dívida para não correr o risco de perder o CNPJ, ser inscrito em dívida ativa ou perder os benefício.

Para ajudar os Microempreendedores Individuais (MEIs) com débitos na Receita Federal, a TV TEM, em parceria com o Sebrae, realiza o “Mutirão Regulariza MEI” nos dias 21 e 22 de junho. Cidades da região de Bauru, Itapetininga e Sorocaba e São José do Rio Preto, como Votuporanga, receberão a ação.

Os interessados receberão orientações gratuitas sobre prazos da Receita Federal para regularização dos débitos, regras e importância de realizar a quitação ou parcelamento da dívida para não correr o risco de perder o CNPJ, ser inscrito em dívida ativa ou perder os benefícios, como aposentadoria e auxílio-doença.