Mutirão do MEI termina nesta quarta-feira 

O Centro do Empreendedor da Prefeitura de Votuporanga sedia, nesta terça e quarta-feira (21 e 22.jun) mais uma edição do Mutirão do MEI que tem como objetivo formalizar profissionais e também regularizar ou atualizar dados de quem já é microempreendedor individual. Os atendimentos são realizados das 9h às 15h, na Rua Barão do Rio Branco, 4497, junto à Secretaria de Desenvolvimento Econômico.

A realização do Mutirão do MEI em Votuporanga é fruto da parceria entre Sebrae, Prefeitura de Votuporanga, Associação Comercial, Associação dos Contabilistas da Região de Votuporanga, Sincomércio e promoção da TV Tem.

Além da abertura e formalização de profissionais informais como MEI, os atendimentos também serão voltados para emissão de guias de pagamento, orientações sobre parcelamento de boletos, licenciamentos e esclarecimento de dúvidas em geral.

Os documentos necessários para o atendimento são RG ou CNH, CNPJ ou CPF do titular e comprovante de endereço (não é obrigatório estar no nome do titular). Mais informações podem ser obtidas pelo telefone (17) 3406-1488.