Mutirão de combate à Dengue deste sábado será no Pozzobon, Santa Amélia e Cohab

Agentes de saúde realizarão visitas domiciliares, das 7h às 13h; a partir de terça-feira, bairros também receberão o serviço de nebulização veicular noturna.

Dando continuidade nas ações de intensificação do combate à Dengue, a Secretaria da Saúde da Prefeitura de Votuporanga realizará, neste sábado (17.fev), mutirão nos bairros Pozzobon, Santa Amélia e Conjunto Habitacional João Albarello (conhecido como Cohab). Mais de 30 agentes de saúde percorrerão as ruas realizando o trabalho de visitas casa a casa, das 7h às 13h.

O trabalho também faz parte da preparação para os bairros receberem o serviço de nebulização veicular noturna que ocorrerá nas noites de terça-feira (20), quarta-feira (21) e quinta-feira (22), das 18h às 22h. A ação consiste em fortalecer as demais medidas que vêm sendo adotadas com o objetivo principal de eliminação do mosquito transmissor da Dengue, Zika e Chikungunya.

Neste ano, a Secretaria da Saúde já realizou essa ação em outros bairros como Parque das Nações, Residencial Morini, Jardim Alvorada, São João, Cecap 1, Matarazzo, Estação, Monte Alto, Palmeiras I e Vila América.

“É muito importante que a população receba os agentes em suas casas e sigam as orientações repassadas pelos profissionais com o intuito de eliminar os criadouros do mosquito Aedes aegypti”, reforçou a secretária da Saúde, Ivonete Félix.

Informe Dengue

Dados divulgados pela Secretaria da Saúde de Votuporanga nesta quinta-feira (15) contabilizam 318 casos positivos de Dengue já neste ano e outros 1.050 estão em investigação. Dos 318, seis são do tipo DENV3. Um óbito também foi registrado este ano, de uma mulher, 71 anos, do São Cosme. O boletim ainda contabiliza um caso positivo para Chikungunya e outros três em investigação.

Prevenção

O trabalho de combate às arboviroses é uma união de forças entre Poder Público e população. Além da prevenção realizada durante o ano todo pela Prefeitura, é necessário também a conscientização e colaboração da própria comunidade em adotar medidas preventivas e manter os cuidados permanentemente em seus domicílios.

A Vigilância Ambiental da Secretaria da Saúde orienta a população a deixar os quintais sempre limpos; verificar recipientes como garrafas, pratos de vasos de plantas e sacolas plásticas que podem acumular água; limpar calhas; tampar caixas d’agua e utilizar produtos como detergente e sabão em pó diluídos em água nos ralos internos e externos, para evitar a proliferação do vetor. É igualmente importante lavar os bebedouros dos animais frequentemente com água, bucha e sabão.