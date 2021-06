Música, dança e ballet são as atrações do Cultura On-line deste final de semana

Evento será exibido pelo Facebook e YouTube da Prefeitura; início a partir das 13h no sábado e domingo.

A Secretaria da Cultura e Turismo de Votuporanga realizará mais um “Cultura On-Line”, evento exibido virtualmente pelas redes sociais da Prefeitura, Facebook e YouTube, a partir das 13h neste sábado (19) e domingo (20). No comando dessa edição está a cantora Natália Pântano, que vai apresentar espetáculos de dança e música de artistas convidados e também do Ballet Municipal de Votuporanga, da Secretaria Municipal de Esportes e Lazer.

Programação

A primeira atração do sábado, às 13h, será com o cantor Antônio Freitas, que traz em seu repertório o melhor da música no estilo pop/rock.

Na sequência, às 14h, entra em cena “Retrô”. Esse espetáculo de dança da Almagêmea Boutique e Escola de Dança, foi realizado em 2016 e mostrará uma coletânea de clássicos da música nacional e internacional como Pretty Woman, Dancing Queen, Por Uma Cabeza, The Winner Takes It All, I Can’t Get No Satisfaction, Another Brick In The Wall, Time Of My Life, I Started A Joke, A Casa, Carinhoso, dentre outros.

No domingo, o Grupo Jeito Nosso abre as apresentações a partir das 13h com o melhor do pagode e samba. Com 21 anos de estrada, em 2011, a banda promoveu o lançamento do primeiro CD Ao Vivo e, desde 2015, está com uma nova formação onde lançou músicas autorais como “Um amor sem fim” e “É o Mário Tito” e, em breve, lançará um DVD pocket com o melhor do samba e pagode brasileiro.

A atração das 14h é do Ballet Municipal de Votuporanga com o espetáculo intitulado “Invasão Secreta”, que fez parte do Festival de Danças em 2016 e retrata coreografias relacionadas ao universo dos super-heróis, como Super-Homem, Capitão América, Homem de Ferro, Mulher Maravilha, Hulk, Homem Aranha, Batman, Tartarugas Ninjas, entre outros. O Ballet Municipal faz parte da Secretaria de Esporte e Lazer de Votuporanga e é coordenado pelas professoras Márcia Cristina e Juliana Zocal.

Intervalos

Durante os intervalos, o público poderá acompanhar apresentações especiais mais curtas. No sábado, a professora e dançarina de dança urbana, ballet clássico e contemporâneo Naomi Ribeiro e o artista Mateus Nery, que, além das artes cênicas, também atua no segmento de danças urbanas e contemporâneas e canto, apresentarão “2U Choreography”, atração que vai unir a performance dos dois artistas.

No domingo, terá a exibição do videoclipe “Dois turistas no paraíso” do cantor Amadeu Álamo. É single do primeiro EP (Extended Play), “Prólogo”, e foi produzido na Bahia, com direção de Raul Machado e Thiago Hóspede e tem se destacado nas mídias digitais e principais rádios de Votuporanga.