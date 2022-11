Museu de Cera de Olímpia promove ‘Terror no Museu’

Evento inédito de 11 a 14 de novembro terá personagens exclusivos com maquiagem hiper-realista e tematização especial.

Monstros, criaturas e assombrações vão garantir muitos sustos e diversão no Dreamland Museu de Cera de Olímpia, entre os dias 11 e 14 de novembro, durante o “Terror no Museu”, um grande evento temático que será realizado pela primeira vez na cidade.

Durante quatro noites, a partir das 18 horas até o horário de fechamento do museu, os turistas vão poder interagir com personagens vivos, caracterizados como monstros e com maquiagens hiper-realistas. Uma experiência inédita e inesquecível!

“Estamos trazendo um evento inovador para Olímpia, algo que os turistas e a população nunca viram por aqui, no padrão dos principais eventos de terror de São Paulo”, avisa Juan Espeche, gestor do museu e fundador da Indiana Mystery, empresa especializada em atrações de terror e produções temáticas.

Espeche sabe bem o que diz. A Indiana Mystery é criadora de atrações icônicas de terror, como o “Castelo dos Horrores”, do Playcenter, e o “Katakumb”, do Hopi Hari, além de ser a produtora do pioneiro e famoso evento “Noites do Terror”, do Playcenter.

Segundo ele, além de personagens aterrorizantes, nos dias do evento o Museu de Cera receberá uma tematização de terror superinstagramável, com novos e exclusivos cenários, maquiadores artísticos profissionais para que o público também possa entrar na brincadeira com sua própria “maquiagem 3D”, além de trilhas sonoras especiais para potencializar a atmosfera de mistério e assombração.

“Teremos uma equipe de maquiadores profissionais, especialistas em maquiagens de horror, para fazer maquiagens 3D super impactantes, e atores de altíssimo nível virão diretamente de São Paulo para interpretar as criaturas do evento. Vai ser bem divertido”, reforça Espeche.

Sobre o museu

O Dreamland Museu de Cera de Olímpia está localizado numa das principais avenidas da cidade e possui uma área de mais de seis mil m². São mais de 70 personagens em mais de 30 cenários. Uma verdadeira viagem no tempo pela história da música, do cinema, do esporte e das artes no interior de São Paulo.

Nomes como a top model Gisele Bündchen, Bruce Lee, Pablo Picasso, Cristiano Ronaldo, Messi, Steve Jobs, Papa Francisco e o ex-presidente Barack Obama estão presentes nos ambientes temáticos. Há também no museu diversas atrações e ambientes de interação para crianças.

Todos os personagens são confeccionados em tamanho real, o que traz ainda mais realismo à experiência. Uma equipe de 25 artesãos é envolvida no processo de confecção dos bonecos, que são feitos na Europa e levam meses para ficarem prontos.

