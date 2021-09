Murilo rescinde com o Mirassol e retorna ao Votuporanguense 

Atacante foi emprestado para a reta final da Série C, mas encerra contrato antes do previsto e deve ser inscrito para a disputa da Copa Paulista pela Pantera Alvinegra.

O atacante Murilo está de volta ao Clube Atlético Votuporanguense. O jogador de 23 anos estava emprestado ao Mirassol para a disputa da Série C, mas teve o contrato rescindido e, com isso, volta ao CAV, clube com o qual tem vínculo até fevereiro de 2023.

Cria da base do São Paulo, Murilo ganhou destaque em 2019, quando foi o artilheiro da Segundona do Paulista pelo Fernandópolis, com 15 gols. O bom desempenho levou o atacante ao Botafogo-SP e, posteriormente, ao Votuporanguense.

No CAV, o jogador fez três gols em 13 jogos na Série A3 deste ano e acabou emprestado ao Mirassol para a disputa da Série C. O acordo com o Leão iria até o fim de novembro, mas com a equipe garantida na divisão e sem chances de classificação, a remontagem do elenco deve ser antecipada.

De volta à Pantera Alvinegra, Murilo foi reintegrado e já treina com o elenco do técnico Thiago Oliveira. O jogador deve ser inscrito para a disputa da Copa Paulista, na qual o CAV estreou com vitória fora de casa sobre o Comercial.

O Votuporanguense que venceu o Comercial na estreia por 3 a 0 na tarde de terça-feira (14) volta a campo na próxima terça-feira (21), às 15h, contra o Velo Clube, na Arena Plínio Marin.