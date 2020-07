Município segue na Fase Laranja até 24 de julho

Se Votuporanga vai sair desta Fase para a Amarela, vai depender dos índices de internações por Covid e de Isolamento Social, que estão atualmente sendo monitorados.

Da Redação

O município de Votuporanga atualmente mantém sua classificação na chamada Fase 2, ou Fase Laranja do Plano São Paulo de flexibilização, estipulado no período de 10 a 24 de julho, já integra a DRS-XV, de São José do Rio Preto. Com isso, é permitido que o comércio funcione em horário restrito, devendo seguir fechados por orientação do Estado os bares, restaurantes, academias e salões de beleza. Segue proibida a aglomeração de pessoas e o uso de máscaras é obrigatório para toda a população.

A Fase Laranja é considerada de “atenção” e segue regras do Decreto Estadual, que dispõe de medidas para a retomada gradual da economia no Estado. Cada região poderá reabrir determinados setores de acordo com a fase em que se encontra. Os critérios são a média da taxa de ocupação de leitos de UTI exclusivas para pacientes com Coronavírus, número de novas internações no mesmo período e número de óbitos.

Segundo dados do Boletim Epidemiológico de 14 de julho, Votuporanga registra 19 internações por Covid-19, sendo 12 delas em UTI. Além disso, 24 óbitos por Covid-19 foram contabilizados até o momento pelo Município.

Plano São Paulo

A retomada consciente da economia no Estado de São Paulo iniciou em 1º de junho, com a divisão do Estado em 17 Departamentos Regionais de Saúde (DRS), que estão categorizados segundo uma escala de cinco níveis: fase 1 (vermelha), fase 2 (laranja), fase 3 (amarela), fase 4 (verde) e fase 5 (azul). Sendo a fase vermelha mais restritiva e a fase azul, que permite uma flexibilização maior.

De acordo com o Governo Estadual, o Plano dá autonomia para que prefeitos diminuam ou aumentem as restrições de acordo com os limites estabelecidos pelo Estado, desde que apresentem os pré-requisitos embasados em definições técnicas e científicas.