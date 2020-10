Município inicia série de reportagens em homenagem ao Dia do Professor

A série apresenta relatos de vários professores da rede municipal de ensino, contando experiências sobre o ensino/aprendizagem em meio à pandemia por Covid-19 que transformou o cenário educacional no mundo todo.

Em comemoração ao Dia do Professor, celebrado no dia 15 de outubro, a Prefeitura de Votuporanga inicia uma série de reportagens, com relatos de vários professores da rede municipal de ensino, contando experiências sobre o ensino/aprendizagem em meio à pandemia por Covid-19 que transformou o cenário educacional no mundo todo. Os textos serão divulgados semanalmente durante o mês de outubro nas redes sociais e no site da Prefeitura (www.votuporanga.sp.gov.br).

Diante da pandemia causada pelo novo Coronavírus, há cerca de sete meses no Brasil, os professores, educadores e profissionais da educação, precisaram se reinventar dia após dia, para continuar contribuindo com a aprendizagem e o desenvolvimento de seus alunos. Apesar de não estarem presentes fisicamente no ambiente escolar, os relatos são positivos e mostram que a união da escola com as famílias tem produzido excelentes resultados.

Transformação profissional e pessoal

O professor Valdinei dos Santos, que leciona no 5º ano do Centro de Educação Municipal “Profª Clary Brandão Bertoncini”, relatou vantagens desse período de pandemia. Para ele, esse momento o influenciou a aprender coisas diferentes e a se transformar não só como profissional, mas também como pessoa. “Durante esse momento aprendi a fazer diferente, e a vida exige isso da gente. Tive que ser pai, dono de casa, professor e cuidador ao mesmo tempo. Tenho um filho de 5 anos e vejo que nossa proximidade ficou muito maior, fiquei mais amigo dos meus alunos e de seus pais. A mudança não vem para piorar e sim melhorar, precisamos ter coragem de querer mudar e aceitar. É necessário buscar meios diferentes para vencermos e nos tornarmos pessoas melhores”.

Desafio e Esperança

Para a professora Mônica Araújo de Souza, do Maternal II, do Centro Municipal de Educação Infantil “Profª Helena Buzato Rigo”, esse momento está sendo desafiador e ao mesmo tempo gratificante, porque junto com os professores da rede municipal, ela se vê mais forte para seguir em frente e passar por esse período de forma mais leve. “Agradeço de coração a toda equipe de Votuporanga, todos os professores e gestores da rede municipal de ensino, pois um divide com o outro o que sabe, e isso é muito importante. Agradeço por fazer parte dessa equipe e por aprender cada dia mais com todos. Dessa forma é muito mais fácil seguir em frente”.

Josemara Fontenelle Distase, também professora do Maternal II, do Centro Municipal de Educação Infantil “Profº. Valter Peresi”, também entende que o momento é desafiador, porém proveitoso. “Fomos pegos de surpresa durante a pandemia, estamos aprendendo e resignificando a nossa prática, tudo para melhor atender os nossos pequenos, afim de amenizar os impactos negativos nessa situação. A minha experiência está sendo desafiadora, porém está trazendo resultados positivos na aprendizagem e sei que esse momento é provisório e logo estaremos juntos”.

Programa “Educação Escolar”

Com objetivo de proporcionar continuidade no aprendizado dos alunos, a Secretaria Municipal da Educação da Prefeitura de Votuporanga implantou o Programa “Educação Escolar” que vem sendo referência para diversas cidades não só da região como também do Estado e do País. Por meio deste programa, estão sendo produzidas atividades impressas e em plataformas de mídias, incluindo gravação de videoaulas por professores da Rede Municipal de Ensino. As salas de aula se tornaram em estúdios de gravação e os professores entenderam que a docência não se restringe a um espaço físico, ela ultrapassa os limites institucionais, o que vem sendo essencial para possibilitar o ensino remoto.

O Secretário Municipal da Educação, Marcelo Batista, explica que esta foi a forma que Votuporanga se organizou para seguir com o aprendizado. “Nós tivemos que nos reinventar e estamos fortalecendo, a cada dia, o caminho de chegar aos alunos e colaborar com as famílias. Nós transferimos as atividades que eram realizadas em sala de aula para os lares das famílias. O maior objetivo é manter vivo o espírito de amor ao ensino, laços familiares e criar uma rotina de estudo em casa. A Secretaria da Educação estruturou inúmeras estratégias para que pudéssemos tocar os nossos alunos neste momento de distanciamento, dentre elas as gravações de videoaulas. Parabenizo todos os profissionais que estão se desdobrando para aprimorar essa nova forma de ensino e a compreensão das famílias, que tem sido grandes parceiras”.