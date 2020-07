Município fecha contabiliza saldo positivo em junho na geração de empregos

Números oficiais do Novo Caged sinalizam que economia pode estar se recuperando em pleno pico da pandemia, com a geração de 72 vagas de emprego no mês de junho, revertendo a tendência negativa

De acordo com os dados do Novo Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Novo Caged) do Ministério da Economia, divulgado na terça-feira (28/7), depois de uma sequência negativa, Votuporanga fechou o mês de junho com saldo positivo na geração de empregos com carteira assinada. No mês, foram 741 contratações contra 669 demissões, um saldo positivo de 72 vagas.

O setor que mais contribuiu para o saldo positivo em junho foi o de Serviços, com saldo de 60 vagas, seguido pela Construção Civil, com 37, e Indústria, com 21 novas vagas. O comércio é o setor que ainda se ressente da pandemia, apresentando 120 admissões para 166 demissões. O secretário de Desenvolvimento Econômico, Flávio Piacenti Júnior, afirmou que “embora ainda não se possa respirar aliviado e dizer que o pior já passou, os dados mostram uma reação clara do mercado de trabalho, acenando para uma possível retomada da economia”.

O titular da pasta acrescenta que, “embora esteja sofrendo como todos os municípios do país e do mundo, a nossa boa infraestrutura tem mostrado que Votuporanga está resistindo e tentando se recuperar, depois de ter enfrentado o pico negativo nos meses de abril e maio. Os números aparentam indícios claros que já iniciamos um processo de retomada, inclusive quando se analisa que o setor que mais contribuiu foi o de Serviços, principalmente pelo fato de que ele reflete o empreendedorismo, pessoas que perderam seus empregos e decidiram iniciar seus próprios negócios”.