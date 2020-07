Município entrega obras na Zona Norte realizadas em parceria com a Unifev

Obras com: adequação viária e estabilização de talude em parceria para melhorias de mobilidade urbana; investidos chegam a aproximadamente R$ 45 mil de recursos próprios.

A Prefeitura de Votuporanga entregou na semana mais duas obras concluídas, a adequação viária nas Avenidas Jerônimo Figueira da Costa e Prefeito Mário Pozzobon; e a estabilização de talude construído pela Prefeitura em parceria com a Fundação Educacional de Votuporanga (FEV).

Participaram do ato, o Prefeito do Município, João Dado; o Diretor-Presidente da Fundação, Celso Penha Vasconcelos; representando a Fundação Educacional; os Secretários de Obras, Mauro Álamo e de Trânsito, Transporte e Segurança, Jair de Oliveira e representando os familiares do Prefeito Mário Pozzobon, Atílio Pozzobon.

Para as obras de melhorias de mobilidade urbana no local foram investidos aproximadamente R$ 45 mil de recursos próprios em uma área de cerca de 450 m² de pavimentação, além de guias e sarjetas.

Em sua fala, o Prefeito destacou a importância dessa obra para a melhoria no tráfego de milhares de pessoas que utilizam essas duas avenidas todos os dias.

Atílio Pozzobon, que também foi Prefeito do Município, rememorou alguns momentos marcantes da trajetória de seu pai. “Esta é uma área que fortuitamente passa a Avenida com o nome do meu pai, e ele literalmente brigou para que esta área pertencesse à Votuporanga. Gostaria de parabenizar o senhor Prefeito e o Presidente da Fundação, e que a cidade continue usufruindo das benesses e das lutas que o senhor Mário fez durante o tempo”.

Outra obra de destaque entregue na semana foi a estabilização de talude em área da Prefeitura que faz divisa com terrenos da Fundação Educacional de Votuporanga e outros três proprietários – Madeireira Valfran, o empresário Valmir Dornelas e a Agropecuária Centro Sul. O talude conta com aproximadamente 245 metros de extensão.

“É uma obra importante do ponto de vista de segurança por quem tramita por todo aquele local, não só na parte externa, pelas indústrias, mas principalmente pelos nossos alunos estavam praticamente impedidos de transitar por lá. Evidentemente, isso é fruto de uma parceira que nesses últimos anos a Fundação Educacional tem mantido com a Prefeitura, e eu quero aqui registrar os nossos agradecimentos ao Prefeito João Dado”, ressaltou o Diretor-Presidente da FEV.

Na ocasião, o Prefeito disse, “importante que esta obra vai permitir mais segurança aos alunos da Fundação. A Instituição contribuiu com as obras de apoio, concreto, uso de escadas-hidráulicas, enfim, foi uma boa parceria entre o Município e a Fundação que mais uma vez teve grande sucesso”.