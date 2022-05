Mundo pode ter aquecimento de 1,5°C até 2026 

Alerta é da Organização Meteorológica Mundial, da ONU.

O mundo enfrenta 50% de chance de registrar aquecimento de 1,5 grau Celsius acima dos níveis pré-industriais até 2026, alertou nessa segunda-feira (9.mai) a Organização Meteorológica Mundial (OMM).

Isso não significa que o mundo estaria cruzando o limite de aquecimento de longo prazo de 1,5°C, que os cientistas estabeleceram como teto para evitar mudanças climáticas catastróficas.

Mas um ano de aquecimento em 1,5°C pode oferecer amostra de como seria cruzar esse limite de longo prazo, afirmou a agência da ONU.

“Estamos chegando mais perto de atingir temporariamente a meta mais baixa do Acordo de Paris”, disse o secretário-geral da OMM, Petteri Taalas, referindo-se aos acordos climáticos adotados em 2015.

A probabilidade de exceder 1,5°C por curto período vem aumentando desde 2015, com cientistas em 2020 estimando chance de 20% e revisando, no ano passado, para até 40%. Mesmo um ano com 1,5°C de aquecimento pode ter impactos terríveis, como matar muitos dos recifes de coral do mundo e diminuir a cobertura de gelo do Mar Ártico.

Em termos de média de longo prazo, a temperatura média global é agora cerca de 1,1°C mais quente do que a média pré-industrial.

“Perdas e danos associados ou exacerbados pelas mudanças climáticas já estão ocorrendo, alguns deles provavelmente irreversíveis no futuro próximo”, disse Maxx Dilley, vice-diretor de clima da OMM.

*Informações/Agência Brasil