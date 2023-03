Mundo dos negócios foi tema de aula magna realizada por cursos da Unifev

Profissionais apresentaram suas experiências aos alunos dos cursos de Administração, Ciências Contábeis e Publicidade e Propaganda.

Os cursos de Administração, Ciências Contábeis e Publicidade e Propaganda da Unifev realizaram na última segunda-feira (20.mar) um novo ciclo de palestras sobre o cenário atual do mundo dos negócios, na Quadra Poliesportiva da Cidade Universitária. Profissionais das áreas da comunicação, economia, contabilidade e administração abordaram as suas experiências no mercado de trabalho.

Os palestrantes convidados foram a gestora da Rádio e TV Unifev, Fabíola Fiorentino; o diretor comercial da Pollus Móveis, Eduardo Costa; o sócio-fundador do escritório Eldorado, Marcos Antônio Garcia; e o sócio-fundador da Cajubrasil, Jean Camargo. Também participaram do encontro o reitor da Unifev, Prof. Dr. Osvaldo Gastaldon, o pró-reitor acadêmico, Prof. Me. Anderson Bençal Indalécio, a coordenadora dos cursos de Administração e Ciências Contábeis, Profa. Ma. Lilian Beraldo Sanches Rodrigues e a de Publicidade e Propaganda, Profa. Ma. Vanessa Mara Pagliarani Zeitune, além de alunos das graduações.