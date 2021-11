Mundial de Clubes: Palmeiras pega Al Ahly ou Monterrey na semifinal 

Fifa sorteou chaveamento da competição nesta segunda-feira, em Zurique, na Suíça.

A Fifa sorteou nesta segunda-feira (29.nov), em Zurique, na Suíça, os confrontos do Mundial de Clubes, marcado para o período de 3 a 12 de fevereiro de 2022, nos Emirados Árabes Unidos. O Palmeiras vai enfrentar Al Ahly, do Egito, ou Monterrey, do México, na semifinal.

Mexicanos e egípcios, aliás, voltam ao caminho do Verdão. Na edição de 2020, o Palmeiras perdeu para o Tigres na semifinal e foi batido pelo mesmo Al Ahly nos pênaltis na decisão do terceiro lugar.

O primeiro jogo da nova edição do torneio está definido: Auckland City x Al Jazira. O vencedor desta partida avança à fase seguinte e pega o Al Hilal. Quem seguir vivo, encara o Chelsea, da Inglaterra, na semifinal.

O Palmeiras é o representante da América do Sul no torneio pela segunda temporada seguida depois de conquistar a Copa Libertadores com vitória sobre o Flamengo no sábado passado.

Esta deve ser a última edição do Mundial de Clubes de 2021 no atual formato. A Fifa planeja reformular o torneio para futuro, com o aumento expressivo no número de clubes, que chegaria a 24.

Quem disputa?

Palmeiras (campeão da Libertadores)

Chelsea (campeão da Liga dos Campeões da Europa)

Al Hilal, da Arábia Saudita (campeão da Champions da Ásia)

Al Ahly, do Egito (campeão da Champions da África)

Monterrey, do México (campeão da Champions da Concacaf)

Auckland City, da Nova Zelândia (representante nomeado pela Oceania)

Al Jazira, dos Emirados Árabes (campeão da liga dos Emirados, representante do país sede).

*Informações/ge