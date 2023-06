Mundial de Clubes de 2023 já tem 4 participantes definidos 

A lista de participantes do Mundial de Clubes da Fifa 2023 não para de crescer.

No último domingo (4.jun), mais um time foi confirmado na competição: o León, do México.

Na final da Concacaf Champions League, a equipe mexicana bateu o LAFC, dos Estados Unidos, por 1 a 0 e ratificou a conquista com 3 a 1 no placar agregado.

Com isso, o León entra no Mundial como representante da América do Norte, Central e Caribe.

Veja todas as equipes já confirmadas no Mundial 2023:

León -MEX (campeão da Concacaf Champions League 2023)

Urawa Red Diamonds -JAP (campeão da AFC Champions League 2022)

Auckland City -NZL (campeão da OFC Champions League 2023)

Al Ittihad -SAU (campeão da liga nacional do país sede do Mundial)

O Mundial de Clubes 2023 será realizado na Arábia Saudita, entre 12 e 22 de dezembro deste ano.

Os próximos participantes a serem definidos serão os da Europa e da África, com as finais da Uefa Champions League e da CAF Champions League.

Na Europa, Manchester City, da Inglaterra, e Inter de Milão, da Itália, são os candidatos. Já na África, a decisão é entre Al Ahly, do Egito, e Wydad Casablanca, do Marrocos.

Já a América do Sul ainda irá demorar um pouco para conhecer seu representante, já que a final da CONMEBOL Libertadores só será em 4 de novembro.