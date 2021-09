Multas por embriaguez ao volante crescem 127% no Brasil em 2021

Ser pego pela blitz pode render diversas consequências, entre elas a retenção da CNH e a suspensão do direito de dirigir por um ano, uma multa de quase R$ 3 mil e até prisão.

O número de multas de trânsito por embriaguez mais do que dobrou no Brasil em 2021, segundo levantamento feito pela CNN com dados do Denatran. De janeiro a julho deste ano, quase 55 mil motoristas foram autuados por dirigirem sob efeito de álcool após a flexibilização da quarentena.

Na comparação com o mesmo período de 2020, o aumento no número de infrações foi de 127%, quando foram registradas cerca de 24 mil infrações.

Segundo o Detran, no estado de São Paulo, quase mil pessoas foram pegas pelo bafômetro nos sete primeiros meses de 2021, contra pouco mais de três mil no mesmo período do ano passado. Na capital paulista, o aumento foi de 52%, passando de 952 em 2020 para 1.452 este ano.

Ser pego pela blitz pode ter diversas consequências, entre elas a retenção da Carteira Nacional de Habilitação (CNH) e a suspensão do direito de dirigir por um ano, uma multa de quase R$ 3 mil e até prisão.

*Informações/CNNBrasil