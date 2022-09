Mulheres ficam feridas após semáforo quebrado provocar batida entre caminhonete e moto 

Segundo o boletim de ocorrência, fios do equipamento foram furtados, por isso os veículos não pararam no cruzamento, em Rio Preto.

Duas mulheres ficaram feridas depois que um semáforo quebrado provocou uma batida entre uma motocicleta e uma caminhonete. O acidente foi no cruzamento da Avenida Bady Bassitt com a Rua Prudente de Moraes, em São José do Rio Preto/SP, na quarta-feira (21.set).

Segundo o boletim de ocorrência, os fios do equipamento foram furtados. Por isso, ele não estava funcionando e os veículos não pararam no cruzamento.

Após a colisão, duas mulheres que estavam na moto ficaram feridas e foram levadas para o Hospital de Base. O motorista da caminhonete não teve ferimentos.

O caso foi registrado como lesão corporal culposa na direção de veículo automotor e será investigado pela Polícia Civil.

*Com informações do g1