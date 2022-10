‘MULHERES E FLORES E AÇO’: Exposição fotográfica dá início às comemorações do Outubro Rosa

Exposição tem objetivo de conscientizar sobre a importância do diagnóstico precoce do câncer, qualquer que seja o tipo de câncer.

Por Andrea Anciaes

Outubro Rosa é uma campanha de conscientização que tem como objetivo principal alertar as mulheres e a sociedade sobre a importância da prevenção e do diagnóstico precoce do câncer de mama e mais recentemente sobre o câncer de colo do útero.

Movimento que começou nos Estados Unidos, onde vários estados tinham ações isoladas, tomou em pouco tempo, um alcance mundial. No Brasil, de acordo com dados do Instituto Nacional do Câncer (INCA), o câncer de mama é um dos que mais atinge as mulheres, o Inca aponta que a idade é um relevante fator de risco: cerca de quatro em cada cinco casos registrados após os 50 anos.

A fim de divulgar e alertar sobre a importância da detecção precoce do câncer de mama, realizando consultas médicas periódicas e o autoexame, o Instituto de Cancerologia de Votuporanga engajou-se ao movimento internacional Outubro Rosa. Com uma programação envolvendo ações de conscientização sobre os riscos da doença, buscou-se difundir a importância da prevenção, pois se descoberta no início, há mais de 85% de chances de cura.

A exposição ‘Mulheres de Flores e Aço’ iniciou as ações do Outubro Rosa aqui no município é a prova de que é possível tocar a alma de outras pessoas, de maneira singela e conscientizando sobre a importância do diagnóstico precoce do câncer, qualquer que seja o tipo de câncer.

O oncologista e diretor do Instituto de Cancerologia de Votuporanga Hamilton Zuniga em palestra no Auditório do Parque da Cultura na tarde do último sábado (1º.out) destacou, por exemplo, a importância do autoexame, de ter uma alimentação saudável, praticar atividades físicas e realizar anualmente o exame de mamografia, de modo especial as mulheres, tendo em vista a prevenção da doença ou o diagnóstico precoce, o que aumenta significativamente as chances de cura.

Durante a palestra, diversas informações relacionadas às formas de prevenção do câncer de mama e câncer de colo do útero e outros tipos da doença foram repassadas aos presentes no evento. Tudo feito com total profissionalismo para que todos estejam bem informados e saibam cuidar melhor da saúde!