Mulher traficante é presa em Votuporanga

Ela estava de moto e foi abordada pela Força Tática no bairro São João.

Uma mulher de 33 anos – já conhecida no setor policial por envolvimento com o tráfico – foi presa no último dia 14 pela Polícia Militar de Votuporanga com drogas. Na casa dela foi apreendida cocaína e material para embalagem do entorpecente.

O flagrante foi durante patrulhamento da equipe de Força Tática 316, no bairro São João. A equipe avistou a mulher em uma moto. Ela apresentou nervosismo e durante abordagem admitiu esconder entorpecente na residência.

Com apoio da equipe VTR16306, e de uma policial feminina, a mulher foi revistada. Com ela havia um celular e dinheiro do tráfico. Uma porção bruta suficiente para a produção de mais de 300 porções de cocaína foi localizada na casa, além de 14 ‘pinos’ contendo cocaína e dezenas de ‘pinos’ plásticos vazios foram localizados.

Ela foi levada até a Central de Flagrantes e autuada, sendo encaminhada para a cadeia feminina de Nhandeara e pode pegar até 15 anos de prisão.

Valentim Gentil

A equipe de Força Tática também esclareceu vários furtos em Votuporanga e região. Um carro Gol, vários capacetes e equipamentos de som automotivo foram recuperados. Três suspeitos – um de 17, 21 e 23 anos – foram detidos. Um foi preso e dois aguardam decisão da Justiça. No carro de um deles havia pinos de cocaína, porções de maconha, dinheiro e uma réplica de arma de fogo (pistola) que tinha até numeração.