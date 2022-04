Mulher tenta sequestrar aluno em escola de Rio Preto

A tentativa de sequestro foi denunciada nas redes sociais pelo avô da vítima, o pastor Eduardo Gonçalves. O vídeo em que ele relata o susto vivido pela família já teve mais de 160 compartilhamentos. Por telefone, nesta quarta-feira (13.abr), Gonçalves disse que o neto é aluno da 1ª série do período matutino, e é retirado apenas por ele, pela avó e pelo pai.

“Na quarta (dia 6), a diretora da escola me ligou e pediu que fôssemos até lá. Segui com meu filho, que é pai do aluno. Ela explicou que as crianças aguardavam os responsáveis no pátio quando a desconhecida entrou, foi até meu neto e saiu com ele pela mão. Meu neto é autista e muito amoroso, ele vai com todo mundo”, explicou.