Mulher tenta entrar em presídio com anotações de facção criminosa escondidas em fundo de calcinha

Visitante foi flagrada com os papéis ao passar por procedimento de revista com scanner corporal na Penitenciária de Pracinha/SP.

Uma mulher foi flagrada com papéis contendo anotações referentes a uma facção criminosa ao tentar entrar com o material na Penitenciária de Pracinha/SP. De acordo com informações divulgadas na tarde desta terça-feira (5.abr) pela Secretaria da Administração Penitenciária do Estado de São Paulo (SAP), as anotações estavam escondidas no fundo da calcinha da visitante.

A mulher, que é companheira de um detento, foi surpreendida durante o procedimento de revista ao passar pelo scanner corporal, no último domingo (3).

Segundo a SAP, o aparelho identificou uma imagem suspeita no corpo da mulher. Mediante a isso, a visitante confessou que levava um invólucro costurado no fundo da calcinha. Ela retirou o material e o entregou aos agentes prisionais.

Conforme a SAP, os funcionários da penitenciária constataram que se tratava de cinco folhas de caderno com contabilidade e anotações referentes a uma facção criminosa. A mulher foi suspensa do rol de visitas e o preso responderá a um procedimento disciplinar, de acordo com a pasta estadual.

*Informações/g1