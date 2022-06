Mulher tem casa invadida e é esfaqueada em Birigui 

Vítima sofreu um corte de dez centímetros no pescoço. Criminoso ainda não foi identificado.

Uma moradora de Birigui/SP, de 27 anos, teve a casa invadida durante a madrugada deste domingo (12.jun) e foi esfaqueada por um desconhecido.

Segundo o boletim de ocorrência, a mulher dormia quando teve o imóvel invadido.

A Polícia Militar chegou ao local e encontrou a vítima caída no chão da cozinha com um corte de dez centímetros no pescoço. Ela informou que não sabia dizer quem a atacou.

Debaixo da cama foi encontrada uma faca. Manchas de sangue estavam pelo chão do imóvel. Latas de cerveja e copos quebrados também foram encontrados. A porta de entrada e o portão da residência estavam arrombados.

A mulher foi levada para o pronto-socorro da cidade, onde recebeu sete pontos. O corte foi superficial e ela não precisou ficar internada.

A polícia irá investigar o caso. O criminoso não foi identificado.

*Com informações do g1