Mulher suspeita de ajudar marido a dopar, estuprar e gravar adolescente é presa 

Nazaré Gois de Guimarães, de 49 anos, que era considerada foragida, foi presa em Pedrinhas/SE. Crimes contra a garota de 16 anos ocorreram em Valentim Gentil/SP, onde o marido dela foi preso.

A Polícia Civil prendeu na última quarta-feira (16.ago) a mulher suspeita de ajudar o marido a dopar, estuprar e gravar uma adolescente de 16 anos em Valentim Gentil/SP.

Conforme o delegado responsável pelo caso, Thiago Madlum Araújo, a polícia cumpriu o mandado de prisão contra Nazaré Gois de Guimarães, de 49 anos, que era considerada foragida, em Pedrinhas/SE.

O companheiro dela, José André dos Santos, de 36 anos, foi preso no dia 10 de agosto em Valentim Gentil. O casal é investigado pela polícia desde dezembro do ano passado, quando trouxe a adolescente de Sergipe, com a promessa de lhe oferecer melhores condições de vida.

Crime

Conforme o delegado responsável pelo caso, José e Nazaré forneciam bebidas alcoólicas e drogas para ela, enquanto o homem a estuprava e a mulher registrava o abuso.

“Por meio da perícia no celular, foi possível encontrar esses vídeos, nos quais ele mantém relações sexuais com ela. Dá para ver que ela estava totalmente fora de si, não pôde consentir aqueles atos. A esposa filmava todas as cenas”, destaca o delegado.

Em depoimento, a adolescente disse que, após consumir as drogas, não se recordava dos estupros. De acordo com o relato, a jovem era ameaçada quando pedia para retornar ao estado de origem.

A Polícia Civil também vai investigar se a adolescente engravidou do suspeito. Ela deu à luz bebê em julho, em Sergipe, após voltar para a cidade natal.

“O Ministério Público já requisitou à Polícia Civil a oitiva dessa menina para a gente investigar se o bebê é fruto dessa violência sexual de fato. Ele nega, mas há essa possibilidade. Vamos contar com o apoio da Polícia Civil do Sergipe para essa investigação”, diz o delegado.

O inquérito foi concluído pela polícia no dia 31 de julho, por armazenamento de pornografia infantil, fornecimento de bebida alcóolica para adolescentes e estupro de vulnerável. Após audiência de custódia, José foi encaminhado para o presídio em Lucélia/SP. A motivação do crime é investigada pela polícia.

*Com informações do g1