Mulher socorrida ferida e desacordada após agressão morre em hospital 

Segundo a polícia, vítima de 40 anos foi agredida pelo companheiro, de 42, em Birigui/SP; ele foi preso após o crime.

A mulher de 40 anos que foi encontrada ferida e desacordada pela mãe morreu na tarde de terça-feira (15), em Birigui/SP. Ela ficou ferida após ser agredida pelo companheiro de 42 anos, que foi preso após o crime.

Segundo a polícia, na noite de segunda-feira (14) a mulher ligou para a mãe e contou que estava sendo ameaçada de morte pelo marido. Ao chegar na residência do casal, a mãe encontrou a filha caída no chão, desacordada e com sinais de violência.

A polícia contou que a vítima foi socorrida e levada ao pronto-socorro, onde teve uma parada cardiorrespiratória. Ela foi reanimada e estava internada em coma, mas não resistiu.

O suspeito foi preso e encaminhado à delegacia, sendo levado à cadeia de Penápolis/SP na sequência.

*Com informações do g1