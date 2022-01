Mulher registra B.O. contra irmão por fazer sexo barulhento

Os dois irmãos moram no mesmo lote em casas diferentes, a vítima foi ameaçada de morte.

Um boletim de ocorrência foi registrado no plantão policial de São José do Rio Preto/SP, na noite da última segunda-feira (17), por ameaça, depois que dois irmãos se desentenderam. O caso intriga pelo motivo da briga.

A auxiliar de limpeza, de 39 anos, mora com o marido e o filho em uma casa de fundos que divide terreno com outra casa, onde mora o irmão da vítima, o ajudante de pedreiro de 34 anos. Segundo consta na ocorrência, a auxiliar de limpeza teria ido reclamar que o irmão tem muitas namoradas e frequentemente leva as moças para a casa dele afim de passar a noite. No momento em que estão fazendo sexo, as convidadas do irmão fazem muito barulho, situação que deixa a vítima muito constrangida diante da família.

A irmã então foi reclamar com a mãe que por sua vez chamou a atenção do filho. O ajudante de pedreiro não gostou da reclamação e ameaçou a irmã de morte, e disse que a próxima vez que ela fosse reclamar com a mãe ou com ele, que seria morta.

A polícia vai instaurar inquérito para apurar os fatos.

*Informações/sbtinterior