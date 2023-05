Mulher que teve 90% do corpo queimado morre após 20 dias internada  

Caso ocorreu em Piacatu/SP no dia 30 de abril, mas foi internada no dia 1º de maio. Maria José Rodrigues morreu no domingo (21); marido investigado foi preso preventivamente.

A mulher de 56 anos que teve 90% do corpo queimado morreu no último domingo (21.mai), após 20 dias internada na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) da Santa Casa de Araçatuba/SP. O caso ocorreu em Piacatu/SP, no dia 30 de abril.

Conforme o boletim de ocorrência, o companheiro de Maria José Rodrigues contou à polícia que o casal decidiu fazer churrasco e que ele saiu para ir ao açougue, quando escutou gritos e encontrou a mulher queimada, supostamente após acender a churrasqueira.

Para controlar as chamas, o homem disse que jogou a vítima no chão, a levou para o banho e aplicou medicamento. No dia seguinte, ele afirmou que a esposa reclamou de dor e, por isso, a levou para o hospital.

Ela foi internada na segunda-feira (1º) com queimaduras no rosto, barriga, tórax, costas e região pélvica, e não resistiu aos ferimentos.

O corpo da mulher vai passar por exame necroscópico no IML (Instituto Médico Legal).

Companheiro preso

De acordo com a Polícia Civil de Araçatuba, a filha da vítima contou que a mulher já foi agredida pelo companheiro algumas vezes, o que levantou a suspeita de violência doméstica.

O homem negou à polícia que o casal discutiu e disse que não procurou socorro médico imediatamente porque Maria José negou. No dia 5 de maio, o homem foi preso preventivamente para investigação. Ele vai responder por feminicídio.

