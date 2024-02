Mulher que teve 63% do corpo queimado pelo marido é enterrada em Cardoso 

Cinthya Rocha Cabral tinha 30 anos e morava em Guapiaçu/SP; suspeito também sofreu queimaduras graves e foi levado para um hospital especializado em Catanduva/SP.

Uma mulher de 30 anos, que teve 63% do corpo queimado pelo marido, morreu na manhã da última quinta-feira (1º.fev), no Hospital de Base (HB) de São José do Rio Preto/SP. Cinthya Rocha Cabral morava em Guapiaçu/SP e, no último domingo (28.jan), enquanto discutia com o marido, de 28 anos, o homem se aproximou, jogou álcool líquido sobre o corpo dela e ateou fogo.

Segundo informações do boletim de ocorrência registrado pelo irmão da vítima, Cinthya foi atendida na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do município e depois foi transferida para o HB. Ela teve queimaduras de 2º e 3 graus, e precisou ficar entubada. Três dias depois, ela teve várias complicações e não resistiu.

A Polícia Civil registrou o caso como tentativa de feminicídio; o suspeito também sofreu queimaduras graves e foi levado para um hospital especializado em Catanduva/SP. No registro, o irmão dela chegou a pedir medida protetiva contra o homem, para impedir que ele se aproximasse novamente da irmã.

O corpo da vítima foi velado por cerca de uma hora e enterrado na manhã desta sexta-feira (2), no Cemitério Municipal de Cardoso/SP.