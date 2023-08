Mulher que teve 50% do corpo queimado após ex atear fogo em carro morre em hospital de Catanduva 

Nilcéia Garcia de Lima ficou internada em estado grave por quase um mês.

Depois de ficar internada por quase um mês, morreu a mulher de 56 anos que teve 50% do corpo queimado após o ex-namorado atear fogo em um carro com os dois dentro. O crime aconteceu no dia 20 de julho, a poucos metros do bairro rural da Jacutinga, em Araçatuba/SP.

Nilcéia Garcia de Lima se encontrou com o ex-namorado Luciano Barbosa de Souza, de 48 anos, para devolver a aliança de namoro. Eles estavam dentro de um carro quando o homem pegou um galão de gasolina e ateou fogo no veículo. Ele foi socorrido, mas não resistiu aos ferimentos.

Segundo o boletim de ocorrência, Nilcéia foi internada em estado grave no Hospital Padre Albino, em Catanduva/SP, mas ela não resistiu aos ferimentos e morreu no último sábado, 29 de julho.

O caso foi registrado na Polícia Civil para investigação.