Mulher procura polícia ao ser espiada nua por vizinho em Cedral 

O caso foi registrado como importunação sexual e será investigado.

Uma mulher de 43 anos procurou a Polícia Civil de Cedral/SP, na última quinta-feira (6.out), para denunciar que havia flagrado um vizinho à espiando enquanto estava nua dentro de casa. O caso foi registrado como importunação sexual.

De acordo com informações do boletim de ocorrência, a vítima contou que, desde novembro, constatou que seu vizinho a observa através de uma janela indevidamente instalada na divisa de sua casa. Quando percebeu, ela afirmou que, reclamou com ele e instalou, improvisadamente, um tapume.

A mulher contou que, na quinta-feira, por volta das 7h30, mais uma vez, flagrou o suspeito a olhando enquanto caminhava seminua, em direção ao banheiro externo. Assustada, acabou gritando, ocasião em que o vizinho se abaixou.

Para a polícia ela afirmou ainda que acredita que o indivíduo decorou sua rotina e teme que ele tenha registrado, de alguma forma, através de vídeos e fotos, alguma imagem sua. O caso será investigado pela Polícia Civil de Cedral.