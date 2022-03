Mulher procura a polícia após cair em ‘golpe da mala’ e perder quase R$ 3 mil em Araçatuba

A ocorrência aconteceu no dia 7 de março, mas só foi comunicada à polícia na terça-feira (22). O caso será investigado.

Ainda de acordo com o BO, depois que ele disse que as malas foram enviadas, uma pessoa se passou por funcionária do aeroporto de Guarulhos e entrou em contato com a vítima dizendo que seria necessário pagar uma taxa de R$ 2.950 para a liberação das malas, e a vítima fez um depósito bancário nesse valor.