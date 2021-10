Mulher presa em operação no interior de SP é suspeita de fornecer conta para golpe de quadrilha em sites de venda

No total, na Operação Resarcire foram expedidos cinco mandados de prisões preventivas, oito prisões temporárias, 15 mandados de buscas e apreensões, sequestro de bens móveis e bloqueio de contas em cidades de Mato Grosso, São Paulo, Santa Catarina, Paraná, Mato Grosso do Sul e Rondônia.

As equipes do 1º Distrito Policial de São José do Rio Preto, bem como da Gerência de Combate ao Crime Organizado (GCCO) e policiais civis dos demais estados envolvidos na operação cumpriram os mandados depois que a investigação identificou a organização criminosa especializada em golpes a partir de sites de compra e venda, além da clonagem de anúncios.