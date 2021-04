Mulher perde R$ 14 mil em golpe de venda de carro pela internet em Rio Preto

Segundo o B.O., suspeito entrou em contato com a verdadeira proprietária e replicou anúncio por um preço mais baixo. Em seguida, ele foi procurado pela vítima, que fechou o negócio.

Uma moradora de São José do Rio Preto/SP perdeu R$ 14 mil após cair em um golpe de venda de carro pela internet, na quinta-feira (22).

Segundo o boletim de ocorrência, a proprietária do veículo informou à polícia que anunciou o carro por R$ 25 mil. Um homem manifestou interesse na compra, mas teria replicado o anúncio do veículo por R$ 17 mil na internet.

O homem foi procurado por outra mulher interessada na compra e, após negociações, ele reduziu o preço para R$ 16 mil e orientou que a vítima procurasse a proprietária do carro, mas não comentasse sobre os valores.

Ainda de acordo com o B.O., a vítima entrou em contato com a verdadeira proprietária e, depois, transferiu R$ 14 mil para o homem.

As duas mulheres foram ao cartório para finalizar a venda do veículo e perceberam o golpe quando o suspeito parou de responder as mensagens. O caso foi registrado como estelionato e será investigado pela polícia.